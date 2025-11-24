Блогерам Валерии и Артему Чекалиным продлили срок домашнего ареста
24 ноября 2025 в 21:29
Фото: © URA.RU
В рамках уголовного дела, связанного с выводом денежных средств за границу, суд Москвы принял решение о продлении срока домашнего ареста для блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом проинформировал ТАСС один из участников судебного процесса.
