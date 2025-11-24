На Украине нашли особняк Зеленского в элитном поселке Козине, заявил Гончаренко* Фото: Официальный сайт президента Украины

На Украине президента Владимира Зеленского и его окружение обвинили в злоупотреблении полномочиями. Свое мнение высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По словам политика, Зеленский и его приближенные построили особняки на территории электрической подстанции в элитном поселке Козине в Киевской области.

«Оказывается, что Зеленский и компания украли целую подстанцию в Козине! На кадрах из „Зеленого Межигорья“ видно, что при строительстве Зеленский и компания просто построили свои поместья на территории подстанции!», — написал депутат в своем telegram-канале. Также он опубликовал фотографию земельного участка с несколькими особняками и помеченным на снимке зданием, напоминающим подстанцию.

В названии «Зеленого Межигорья» обыграно название бывшей государственной резиденции «Межигорье» экс-президента Украины Виктора Януковича. Он был вынужден срочно покинуть страну после госпереворота в феврале 2014 года.

Обвинения прозвучали на фоне крупного коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине. Так 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявила о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы. Координатором схемы следствие назвало бизнесмена Тимура Миндича, который выехал с Украины за несколько часов до обысков.

Обвинения также предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову. Также НАБУ подготовило обвинения и против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

По данным The Spectator, записи НАБУ угрожают власти Зеленского в Киеве. Коррупционный скандал и ухудшение ситуации на фронте создают угрозы поражения и краха правительства Украины, передает «Царьград» со ссылкой на журналиста издания Оуэна Мэттьюса.