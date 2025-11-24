Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Российские войска могут занять Волчанск в течение недели

Военэксперт Дандыкин: судьба Волчанска предрешена
24 ноября 2025 в 21:51
Волчанск имеет стратегическое значение, поскольку открывает путь на Харьков

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские войска способны занять Волчанск в ближайшую неделю. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. 

«Думаю, судьба Волчанска предрешена. Наши войска могут занять город в течение недели. Многое зависит от решений российского командования, но силы есть. Остановить наше наступление противник не в состоянии», — заявил Дандыкин в разговоре с «Ридиусом».

По его словам, Украине необходимо показать Западу, особенно на фоне переговоров в Женеве, что «она еще на что-то способна». Потому Киев сейчас прикладывает все силы, чтобы попытаться удержать Волчанск. Ведь этот населенный пункт, как утверждает военный эксперт, имеют стратегическое значение, поскольку открывают путь к Харькову. 

На данный момент ВС РФ освободили свыше 80% территории Волчанска и продолжают наступление. Командование ВСУ судорожно пытается исправить ситуацию: недавно было направлено новое подкрепление. Дело в том, что Волчанск — ключевой оборонительный узел украинской армии в восточной части Харьковской области. Его падение приведет к тому, что у ВС РФ появится быстрый путь на Харьков. 

Спецоперация РФ на Украине

