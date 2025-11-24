Российские войска могут занять Волчанск в течение недели

Волчанск имеет стратегическое значение, поскольку открывает путь на Харьков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские войска способны занять Волчанск в ближайшую неделю. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Думаю, судьба Волчанска предрешена. Наши войска могут занять город в течение недели. Многое зависит от решений российского командования, но силы есть. Остановить наше наступление противник не в состоянии», — заявил Дандыкин в разговоре с «Ридиусом».

По его словам, Украине необходимо показать Западу, особенно на фоне переговоров в Женеве, что «она еще на что-то способна». Потому Киев сейчас прикладывает все силы, чтобы попытаться удержать Волчанск. Ведь этот населенный пункт, как утверждает военный эксперт, имеют стратегическое значение, поскольку открывают путь к Харькову.

