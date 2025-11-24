Легенда французского кино Брижит Бардо попала в больницу

Актриса Брижит Бардо вновь попала в больницу Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Французская кинозвезда Брижит Бардо госпитализирована. По сообщению газеты Var-Matin, уже больше недели 91-летняя актриса находится в больнице «Сен-Жан» в Тулоне.

«Брижит Бардо снова госпитализирована. По нашей эксклюзивной информации, ярая защитница прав животных прибыла в больницу Сен-Жан в Тулоне около десяти дней назад, где она в настоящее время находится», — сообщила Var-Matin. Газета не уточняет причину госпитализации.

Ранее сообщалось, что в конце сентября Бардо перенесла операцию из-за серьезного заболевания. Лечение тогда она проходила в больнице Тулона на юге Франции, передает RT.

