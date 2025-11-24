Логотип РИА URA.RU
Около тысячи бывших солдат ВСУ воюют на стороне России

24 ноября 2025 в 21:48
ГУР определили личности как минимум 62 бывших военнослужащих ВСУ, что воюют за ВС РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Около тысячи бывших военнослужащих ВСУ воюют на стороне России в четырех боевых подразделениях. Об этом сообщили журналистам в российских силовых структурах.

«Украинская разведка жалуется, что все больше пленных военнослужащих ВСУ вступают в ряды ВС РФ. <...> ГУР удалось установить личности как минимум 62 бывших военнослужащих ВСУ, воюющих на стороне России <...> общее число может достигать цифры в более чем тысячу человек», — отметил собеседник ТАСС. Он отметил, что бывшие украинские в основном проходят службу в четырех российских подразделениях.

Среди основных причин перехода на сторону России, по словам собеседника ТАСС, — идеологические соображения: многие из перешедших считают себя русскими и потомками тех, кто сражался против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Также среди причин — несогласие с политикой киевского режима, желание свергнуть власть на Украине, стремление получить российское гражданство, недовольство отношением украинского командования к личному составу и его некомпетентностью.

При этом многие бывшие военнослужащие ВСУ не решаются раскрыть свою личность из-за страха за родных и близких, оставшихся на Украине. У них могут возникнуть проблемы с СБУ.

Комментарии (1)
  • сознательный гражданин
    24 ноября 2025 22:00
    давно пора свести их в бригаду, а потом в корпус. Малороссийский народно-освободительный корпус имени Ковпака. И пусть идут до Ужгорода, как Сидор Артемьевич. Мстят.
