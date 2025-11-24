Около тысячи бывших солдат ВСУ воюют на стороне России

ГУР определили личности как минимум 62 бывших военнослужащих ВСУ, что воюют за ВС РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Около тысячи бывших военнослужащих ВСУ воюют на стороне России в четырех боевых подразделениях. Об этом сообщили журналистам в российских силовых структурах.

«Украинская разведка жалуется, что все больше пленных военнослужащих ВСУ вступают в ряды ВС РФ. <...> ГУР удалось установить личности как минимум 62 бывших военнослужащих ВСУ, воюющих на стороне России <...> общее число может достигать цифры в более чем тысячу человек», — отметил собеседник ТАСС. Он отметил, что бывшие украинские в основном проходят службу в четырех российских подразделениях.

Среди основных причин перехода на сторону России, по словам собеседника ТАСС, — идеологические соображения: многие из перешедших считают себя русскими и потомками тех, кто сражался против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Также среди причин — несогласие с политикой киевского режима, желание свергнуть власть на Украине, стремление получить российское гражданство, недовольство отношением украинского командования к личному составу и его некомпетентностью.

