В Ленинградской области задержали диверсанта-наркомана за поджог вышки связи
Мужчина пошел на преступление за денежное вознаграждение
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Мгинском районе Ленинградской области задержали мужчину, который поджог вышку сотовой связи. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
«Силовики задержали местного жителя, который поджог вышку сотовой связи в Мгинском районе Ленинградской области», — заявил источник РИА Новости. По его словам, мужчина 1985 года рождения совершил поджог по заданию членов террористических группировок Украины. Задержанный пошел на преступление за денежное вознаграждение, однако денег он так и не получил.
Ранее мужчина уже был судим. Он безработный и страдает от наркозависимости. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ («теракт»). Ему грозит наказание вплоть до 25 лет лишения свободы.
Сегодня сотрудники ФСБ ликвидировали на Алтае двух диверсантов, планировавших по заданию украинских кураторов пустить под откос поезда на Алтае. При задержании в Первомайском районе злоумышленники открыли огонь, после чего были нейтрализованы ответными действиями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на жизнь правоохранителей и незаконном обороте оружия, передает «Царьград».
