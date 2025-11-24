В Ленинградской области задержали диверсанта-наркомана за поджог вышки связи

Мужчина пошел на преступление за денежное вознаграждение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Мгинском районе Ленинградской области задержали мужчину, который поджог вышку сотовой связи. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«Силовики задержали местного жителя, который поджог вышку сотовой связи в Мгинском районе Ленинградской области», — заявил источник РИА Новости. По его словам, мужчина 1985 года рождения совершил поджог по заданию членов террористических группировок Украины. Задержанный пошел на преступление за денежное вознаграждение, однако денег он так и не получил.

Ранее мужчина уже был судим. Он безработный и страдает от наркозависимости. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ («теракт»). Ему грозит наказание вплоть до 25 лет лишения свободы.

