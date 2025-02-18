Владелец ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге высказался о его сносе

Планы по застройке участка, где располагается торговый центр «Дирижабль», пока еще только разрабатываются. Об этом, комментируя чиновничьи анонсы, на круглом столе с застройщиками рассказал собственник ТЦ и владелец «Атлас-Девелопмент» Владимир Городенкер, передает корреспондент URA.RU.
«[Проект сейчас] в мастерской генплана. К лету уже можно будет о чем-то говорить, пока проект находится в разработке, яснее станет летом», — поделился Городенкер. И добавил, что итоговое решение примут в интересах горожан.
В начале января мэрия анонсировала, что на месте торгового центра появится квартал многофункциональной застройки, где будет коммерческая недвижимость и жилье. Городенкер приобрел «Дирижабль» в августе 2023-го, выкупив объект у фирмы «Олипс». Ранее в «Атласе» заявляли, что планируют лишь реконструировать ТЦ.
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