Масляное пятно на реке Миасс в центре Челябинска появилось из подземной реки

Масляное пятно на реке Миасс около Ленинградского моста в Челябинске появилось из подземной реки Игуменка. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона.
«Загрязнение водоема произошло из подземной реки Игуменка, которая протекает почти через весь город и собирает значительное количество ливневых вод. Проводится комплекс мероприятий по выявлению источника, причастного к сбросу нефтесодержащих продуктов в ливневую канализацию», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Участок с масляным пятном на реке Миасс в центре Челябинска локализован. Ситуация находится под контролем нескольких ведомств. ночью оперативно были установлены заградительные боны на двух участках, завезен специальный сорбент для сбора пленки.
Накануне в Челябинске на реке Миасс появилось огромное масляное пятно, похожее на разлив топлива. Проверку по факту случившегося ранее организовала природоохранная прокуратура.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!