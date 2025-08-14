Масляное пятно на реке Миасс в центре Челябинска появилось из подземной реки

Пятно появилось из подземной реки Игуменка
Пятно появилось из подземной реки Игуменка

Масляное пятно на реке Миасс около Ленинградского моста в Челябинске появилось из подземной реки Игуменка. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона. 

«Загрязнение водоема произошло из подземной реки Игуменка, которая протекает почти через весь город и собирает значительное количество ливневых вод. Проводится комплекс мероприятий по выявлению источника, причастного к сбросу нефтесодержащих продуктов в ливневую канализацию», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Участок с масляным пятном на реке Миасс в центре Челябинска локализован. Ситуация находится под контролем нескольких ведомств. ночью оперативно были установлены заградительные боны на двух участках, завезен специальный сорбент для сбора пленки. 

Накануне в Челябинске на реке Миасс появилось огромное масляное пятно, похожее на разлив топлива. Проверку по факту случившегося ранее организовала природоохранная прокуратура. 

