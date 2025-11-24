Путин выразил соболезнования Вьетнаму из-за разрушительного наводнения

В Центральном Вьетнаме сильные дожди вызвали мощный паводок и многочисленные оползни Фото: Размик Закарян © URA.RU

Президент России направил соболезнования генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу и главе Вьетнама Лыонг Кыонгу. Ранее Вьетнам столкнулся с разрушительным наводнением.

«Уважаемый товарищ То Лам, уважаемый товарищ Лыонг Кыонг, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах вашей страны», — выразил искреннее сочувствие народу Вьетнама Владимир Путин. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, он попросил передать слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сильные дожди спровоцировали масштабный паводок и серию оползней в центральных провинциях Вьетнама. По данным властей на 23 ноября, число жертв выросло до 90 человек, еще 12 считаются пропавшими без вести. Повреждены и разрушены более тысячи домов, школ и административных зданий, затоплено около 200 тысяч строений.

