Путин выразил соболезнования Вьетнаму из-за разрушительного наводнения
В Центральном Вьетнаме сильные дожди вызвали мощный паводок и многочисленные оползни
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Президент России направил соболезнования генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу и главе Вьетнама Лыонг Кыонгу. Ранее Вьетнам столкнулся с разрушительным наводнением.
«Уважаемый товарищ То Лам, уважаемый товарищ Лыонг Кыонг, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах вашей страны», — выразил искреннее сочувствие народу Вьетнама Владимир Путин. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, он попросил передать слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее сильные дожди спровоцировали масштабный паводок и серию оползней в центральных провинциях Вьетнама. По данным властей на 23 ноября, число жертв выросло до 90 человек, еще 12 считаются пропавшими без вести. Повреждены и разрушены более тысячи домов, школ и административных зданий, затоплено около 200 тысяч строений.
Наводнение вызвало серьезные транспортные нарушения: подтоплены и повреждены 24 участка национальных автомагистралей, что осложнило автомобильное и железнодорожное сообщение центральных районов с другими регионами страны. По оценкам правительства Вьетнама, экономический ущерб от стихии превышает 9,035 трлн донгов (более 341 млн долларов).
