Уничтожен десятый беспилотник, летевший на Москву
24 ноября 2025 в 19:21
В результате предпринятых мер был ликвидирован десятый беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. В настоящее время на месте, где обнаружены обломки, ведут работу сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
