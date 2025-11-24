В Кремле раскрыли программу визита Путина в Бишкек
Ушаков заявил, что по прибытии в Бишкек Путина лично встретит президент Киргизии
Фото: Роман Наумов © URA.RU
По прибытии в Бишкек с официальным визитом российский лидер Владимир Путин сперва проведет неформальную беседу один на один с президентом Киргизии Садыром Жапоровым. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков. По его словам, официальная встреча лидеров пройдет 26 ноября.
«По прибытии в Бишкек президента Путина встретит президент [Киргизии Садыр] Жапаров. После состоится возложение венка к Вечному огню на площади Победы и неформальное общение тет-а-тет. В среду, 26 ноября, пройдет церемония официальной встречи, после которой начнутся переговоры», — сообщил Ушаков на брифинге. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что на встрече лидеры планируют затронуть вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере, здравоохранении и других областях. По его словам, в состав российской делегации войдут вице-премьер Алексей Оверчук и еще семь министров.
Среди них: министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Сергей Никитин, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев. В том числе, страну будут представлять глава Роспотребнадзора Анна Попова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления об углублении сотрудничества и стратегического партнерства, а также еще семи документов. Президенты также выступят с заявлениями, после чего уже состоится государственный прием.
В 2025 году исполняется 25 лет с момента подписания декларации о дружбе и сотрудничестве между странами. По словам Ушакова, Россия является ведущим инвестором в республике. Кроме того, в стране проживает большое количество граждан Киргизии.
