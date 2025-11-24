В Кремле предположили, что США запросят очную встречу по мирному договору

Ушаков заявил, что США не вели переговоров с Россией по мирному плану Фото: Роман Наумов © URA.RU

США, вероятно, запросят очную встречу для обсуждения с российской стороной деталей мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако, по его словам, каких-либо договоренностей о встрече с представителями США пока нет.

«Я бы исходил из того, что, наверное, было бы естественным образом предположить, что американцы на нас выйдут для того, чтобы встретиться уже в очном порядке. Пока мы знаем, что есть сигнал на этот счет, но определенных договоренностей пока о встрече между российскими и американскими представителями не достигнуто. Потому что мы еще конкретного предложения о том, кто и когда намерен приехать в Москву, мы не получали», — заявил Ушаков на брифинге. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Отдельно помощник президента также прокомментировал мирный план США по Украине. Он заявил, что президент России Владимир Путин подробно высказался по этому вопросу на заседании Совбеза 21 ноября. По его словам, тема также обсуждалась во время сегодняшнего телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ушаков пояснил, что Путин рассматривает американские предложения в их текущем варианте как продолжение дискуссии, начатой на российско-американской встрече на Аляске, и в принципе допускает их использование в качестве основы для окончательного мирного урегулирования. При этом представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на изучение документа, конкретные переговоры с российскими представителями на этот счет еще не проводились.

На уточняющий вопрос, получила ли российская сторона обновленный вариант плана после женевской встречи Ушаков ответил, что Москва была ознакомлена лишь с одним вариантом, который содержит в себе договоренности, достигнутые на Аляске. Он также отметил, что многие из 28 пунктов этого плана представляются приемлемыми для РФ, однако другие положения требуют детального обсуждения.

Кроме того, Ушаков также отреагировал на план по Украине, составленный европейскими лидерами. Он охарактеризовал его как «совершенно неконструктивный» и неприемлемый для России. По его словам, Москва ориентируется на документ, полученный по официальным каналам, который, как ожидается, будет дорабатываться всеми сторонами.

В ноябре западные СМИ опубликовали мирный план США по Украине, состоящий из 28 пунктов. По их информации, он якобы был разработан втайне российскими и американскими представителями. Однако, как ранее сообщил Путин, документ не обсуждался с Россией в предметном ключе.