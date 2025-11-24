Ушаков: Путина ждет много международных встреч в декабре
Путин посетит Индию в декабре 2025 года
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В декабре президент России Владимир Путин посетит Индию и примет участие в нескольких международных мероприятиях, а именно в неформальной встрече лидеров СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков.
«Декабрь будет насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов нашего президента. Уже много говорилось о предстоящем визите в Индию. Мы согласовали уже даты, ведется финальная часть подготовки к этому визиту и можем в принципе объявить даты визита хоть сейчас, но мы ждем сигнала от индийской стороны, чтобы сделать это одновременно и в Москве, и в Индии», — сообщил Ушаков на брифинге. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что 20–22 декабря в Санкт-Петербурге пройдут неформальная встреча лидеров СНГ и заседание высшего евразийского экономического совета.
Визит Владимира Путина в Индию запланирован на 5 декабря. В этот день в Нью-Дели пройдет Российско-индийский форум. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. Ожидается, что центральным событием форума станет пленарное заседание, посвященное взаимной торговле и выходу индийских поставщиков на российский рынок. В рамках визита также планируется обсуждение сотрудничества в сфере туризма и увеличение туристических потоков.
