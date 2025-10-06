Пермь вошла в топ российских городов по росту стоимости вторичного жилья

Пермь заняла четвертое место среди российских городов по темпам роста цен на вторичное жилье в третьем квартале 2025 года. С июля по сентябрь стоимость «квадрата» в краевой столице выросла в среднем на 3,33%. Об этом сообщают аналитики компании SRG.
«Пермь вошла в топ-5 российских городов по росту стоимости вторичного жилья. Столица Прикамья заняла четвертое место. С июля по сентябрь цена выросла в среднем на 3,33% — до 115,6 тысяч рублей за квадратный метр», — передает РБК.
Согласно исследованию, лидером по темпам удорожания жилья стал Курск: средняя стоимость метра за квартал выросла на 8,52%, достигнув 114,8 тысяч рублей. Второе место занял Ижевск, где за аналогичный период цены увеличились на 3,44% — до 100,7 тысяч рублей за квадратный метр. Челябинск оказался на третьей позиции с ростом в 3,34%, средняя стоимость — 105,3 тысяч рублей за метр.
