Центральный райсуд Челябинска 10 октября отправил в СИЗО на два месяца директора ЦПКиО им. Гагарина Жазита Нургазинова. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU.
Заседание началось с установления личности обвиняемого. Выяснилось, что в конце июля Нургазинову исполнилось 40 лет. Родом он из Курганской области, имеет высшее образование. С женой и тремя несовершеннолетними детьми он проживает в одном из многоквартирных домов в центре Челябинска. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. После установления личности заседание закрыли от СМИ. Журналистов пустили лишь на оглашение решения.
«Суд постановил, удовлетворить ходатайство следователя. Избрать в отношении Нургазинова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 9 декабря 2025 года», — зачитала решение судья Елена Черненко.
Нургазинов был задержан сотрудниками ФСБ и СК утром 9 октября. Оперативники пришли к нему домой: в огромную квартиру в центре города. Ему объяснили суть мероприятий и приступили к обыску. У директора нашли большую сумму наличных. По данным URA.RU, он хранил дома более 2,5 млн рублей.
Суть обвинений в отношении Нургазинова сводится к тому, что с января 2023 года по июнь 2024 года он поручил подписать контракт с ООО «Отдых» на сумму свыше 86 млн рублей. За эти деньги в парк должны были поставить аттракционы. При этом, как считают следователи, Нургазинов знал, что в будущем эти аттракционы будут демонтированы. Несмотря на это контракт был подписан и оплачен. Вследствие, бюджету был причинен огромный ущерб.Видео
