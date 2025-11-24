Легенда российского фигурного катания ушла из спорта: что нужно знать об Елизавете Туктамышевой

Туктамышева ушла из фигурного катания без сожалений Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Известная российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. Спортсменка подчеркнула, что уходит из спорта «без сожалений». По ее словам, такое решение далось ей легче, чем она предполагала. Полная ее история — в материале URA.RU.

Туктамышева уже в 12 лет исполняла сложнейшие элементы

Туктамышева родилась 17 декабря 1996 года в городе Глазове Фото: Divmel ic / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Елизавета Туктамышева родилась 17 декабря 1996 года в Глазове (Удмуртия) в спортивной семье. На коньки она встала в пять лет в летнем лагере, где работал ее отец, и быстро проявила выдающиеся способности. Ее первый тренер, Светлана Веретенникова, заложила в ней крепкую техническую базу.

Переломным моментом для девушки стал переезд в Санкт-Петербург в 2011 году, куда она отправилась работать с известным тренером Алексеем Мишиным. Это далось ей нелегко: начинающую фигуристку ждали изматывающие поездки, жизнь в общежитии и полная переработка техники. Однако упорство и талант быстро дали результаты.

Продолжение после рекламы

Уже в 12 лет Туктамышева исполняла сложнейшие элементы, например, каскад «тройной лутц — тройной тулуп». За это ее стали считать вундеркиндом. Еще в детстве спортсменка добилась больших успехов: в 2009 году она получила серебро на чемпионате России среди взрослых, в 2010 и 2011 годах — бронзу на национальных первенствах, а в 2012 году завоевала золото на первых юношеских Олимпийских играх.

Взлеты, падения и легендарное возрождение

Фигуристка пропустила Олимпиаду в Сочи в 2014 году Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

Карьера Туктамышевой стала ярким примером стойкости. После серии успехов в юниорах и бронзы чемпионата Европы (2013) в ее жизни наступил сложный период: из-за травмы она провалила внутренний чемпионат и пропустила домашнюю Олимпиаду в Сочи.

Но в сезоне 2014/2015 девушка совершила триумфальное возвращение. Став первой за много лет российской фигуристкой, исполнившей на международных соревнованиях тройной аксель, Туктамышева выиграла золото на чемпионате Европы и чемпионате мира, установив высокие баллы и вписав свое имя в историю.

Многие считают, что ее уникальность заключается в сочетании мощной техники (она владела всем арсеналом тройных прыжков и тренировала четверные) с артистизмом. Даже в сложные периоды Туктамышева продолжала бороться, устанавливая личные рекорды и завоевав, среди прочего, серебро на чемпионате мира-2021.

«Я ни о чем не жалею: карьера Туктамышева завершилась

Официально о завершении профессиональной карьеры Туктамышева объявила в 2025 году. Решение, по ее словам, далось ей легко и было принято «без сожалений». Ее уход стал логичным завершением этапа, который фактически начался с паузы в 2023 году. В этот период она решила сосредоточиться на новых проектах, а именно на работе комментатора и участии в шоу.

Туктамышева оставляет после себя наследие пионерки и одной из самых стойких фигуристок своего поколения. Ее путь от провинциального Глазова до вершины мирового фигурного катания служит вдохновением для многих.