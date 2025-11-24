УАЗ приостановил выпуск экспедиционных «буханок»
Дилеры УАЗа рассказали о приостановке поставок экспедиционной версии «буханки»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) приостановил производство экспедиционной версии автомобиля «буханка». Об этом сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода.
«Версия „УАЗ СГР Экспедиция“ с дополнительным внедорожным оснащением действительно временно снята с производства», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ульяновского автозавода. По их данным, в настоящий момент дилерские центры реализуют имеющийся запас автомобилей. Возобновление производства данной модификации планируется около февраля 2026 года.
Выпуск версии «УАЗ СГР Экспедиция» приостановлен из-за смены поставщика навесного оборудования. Дилеры также отметили, что машины уже не поставляются.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, автомобиль УАЗ, известный в народе как «буханка» — лучшая машина. Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал Андрей Мордвичев также подчеркивал преимущества этого автомобиля, заявив, что многие военные операции начинались именно с «буханки».
В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие используют беспилотный автомобиль марки УАЗ. Управление транспортным средством осуществляется посредством игровой консоли. Комплекс носит наименование «Тихон», передает RT.
