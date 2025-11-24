Трамп и Си обсудили пути окончания конфликта на Украине

Си Цзиньпин обсудил с Трампом соглашение по Украине Фото: Пресс-служба президента Казахстана

Китай надеется на скорейшее достижение справедливого соглашения, что устранит первопричины кризиса на Украине. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Китай надеется, что все стороны будут непрерывно сокращать разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, долговечного и обязательного для исполнения мирного соглашения, которое устранит коренные причины кризиса», — заявил китайский лидер. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Также глава КНР отметил, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира. Телефонный разговор Цзиньпина и Трампа прошел в понедельник, 24 ноября. Беседа лидеров двух стран касалась конфликта на Украине.

Ранее СМИ сообщили о «тайном» плане США по разрешению конфликта на Украине. Киевские и европейские чиновники были ошеломлены, узнав о его существовании.

По мирному плану команды Трампа были инициированы переговоры США и Украины, которые прошли 23 ноября в Женеве. Стороны назвали встречу продуктивной. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, необходимо согласовать еще несколько спорных вопросов.