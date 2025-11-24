Трамп и Си обсудили пути окончания конфликта на Украине
Си Цзиньпин обсудил с Трампом соглашение по Украине
Фото: Пресс-служба президента Казахстана
Китай надеется на скорейшее достижение справедливого соглашения, что устранит первопричины кризиса на Украине. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
«Китай надеется, что все стороны будут непрерывно сокращать разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, долговечного и обязательного для исполнения мирного соглашения, которое устранит коренные причины кризиса», — заявил китайский лидер. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Также глава КНР отметил, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира. Телефонный разговор Цзиньпина и Трампа прошел в понедельник, 24 ноября. Беседа лидеров двух стран касалась конфликта на Украине.
Ранее СМИ сообщили о «тайном» плане США по разрешению конфликта на Украине. Киевские и европейские чиновники были ошеломлены, узнав о его существовании.
По мирному плану команды Трампа были инициированы переговоры США и Украины, которые прошли 23 ноября в Женеве. Стороны назвали встречу продуктивной. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, необходимо согласовать еще несколько спорных вопросов.
Однако финальное слово останется за Россией. Москва же при согласовании плана Трампа по урегулированию конфликта с Украиной будет добиваться того, чтобы мир был долгосрочным.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.