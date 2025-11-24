Скончалась народная артистка РСФСР Лилия Юдина
24 ноября 2025 в 19:52
В Малом театре сообщили о смерти народной артистки РСФСР Лилии Юдиной. Актриса ушла из жизни 3 ноября в возрасте 96 лет. Лилия Витальевна Юдина родилась 14 мая 1929 года. Творческая биография актрисы неразрывно связана с Малым театром — она присоединилась к труппе в 1953 году, и сцена этого театра стала для нее вторым домом. Подробности о времени и месте прощания с актрисой не указаны.
