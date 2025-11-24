Путин проверил стройку «моста» между Россией и США

Президент Владимир Путин обсудил развитие Арктики Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин заготовил козырь к новому разговору с американским лидером Дональдом Трампом. На встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом 24 ноября глава государства обсудил развитие Арктики. Как объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский, проекты в этом регионе должны стать мостом между Россией и США.

Это уже вторая встреча Путина и Чибиса за год. В прошлый раз они говорили с глазу на глазу 27 марта в Мурманске на полях форума «Арктика — территория диалога». Новую беседу президент начал с вопросов.

Чибис приехал в Кремль с боевым настроением Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Как дела, Андрей Владимирович? С чего хотели бы начать?» — спросил Путин. «Работаем, бьемся, держим на северных рубежах оборону, обеспечиваем с вашей помощью развитие», — уверенно ответил Чибис.

Далее губернатор рассказал о реализации мартовского поручения президента с арктического форума. Он доложил, что комиссия Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» подготовила комплексный проект по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь (СМП).

Арктика — новый космос Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

По словам губернатора, развитие Арктики для России так же важно, как покорение космоса для СССР. «Даже родилась такая фраза, что Арктика — новый космос», — добавил он.

Сравнение Артики с космосом означает вызов для России, это одна из последних доступных неосвоенных зон, где можно нарастить международное сотрудничество, отметил политолог Дмитрий Еловский. Есть, конечно, еще океаны, но их сложнее исследовать, и Антарктида — она дальше, хотя отечественные специалисты и там работают.

«Арктика имеет геополитическое и стратегическое значение, недаром одним из переговорных треков с США выступает распределение сфер влияния именно в этом регионе. Путин хотел узнать реальное положение дел, какие перспективы тут видит Госсовет. Чибис обозначил масштабные проекты, показал, что есть не просто СМП, а Трансарктический транспортный коридор. Это то, что можно положить на стол в переговорах с американцами, — пояснил политолог. —

Проекты в Арктике могут стать мостом, который позволит восстановить отношения с США. Это сейчас важное направление, потому что бессмысленно постоянно конфликтовать с одной из крупнейших экономик мира”.