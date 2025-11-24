Логотип РИА URA.RU
Пашинян выразил соболезнования Путину в связи со смертью легендарного футболиста

Пашинян заявил, что скорбит из-за смерти футболиста Симоняна
24 ноября 2025 в 20:46
Пашинян направил Путину телеграмму со словами скорби

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил глубокие соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна. Глава армянского правительства направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину, в которой отметил заслуги Симоняна перед армянским и советским футболом.

«С глубокой скорбью узнал о кончине легендарного футболиста, заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта, четырехкратного чемпиона СССР Никиты Павловича Симоняна. Будучи выдающимся футболистом и тренером, он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянского и советского футбола», — говорится в телеграмме Пашиняна Путину. Премьер-министр подчеркнул, что благодаря усилиям Симоняна футбольный клуб «Арарат» из Еревана добился значительных успехов — стал чемпионом и дважды, в 1973 и 1975 годах, завоевал Кубок СССР, «подарив всем армянам незабываемое чувство гордости».

Никита Симонян — один из самых ярких представителей советского футбола. В составе «Спартака» он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и дважды — Кубок страны, является лучшим бомбардиром в истории клуба (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне, а в 1958 году забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позже он успешно работал тренером, возглавляя «Спартак», «Арарат», «Черноморец» и сборную СССР. Под его руководством «Спартак» дважды становился чемпионом СССР, а «Арарат» — чемпионом и обладателем Кубка СССР.

Умер легендарный футболист и тренер на  100-м году жизни. «Спартак» выразил соболезнования семье Симоняна. Российские футбольные клубы, включая ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», махачкалинское «Динамо», «Сочи», «Факел» и другие, также выразили слова скорби.

