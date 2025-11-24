Правда о витамине B: как нельзя принимать его для поддержания иммунитета

Если принимать витамины без назначения врача, то они могут принести не пользу, а вред Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зимой, когда за окном холод и снег, а день становится все короче, витамины как никогда нужны людям для поддержки организма. Но стоит ли принимать витамин B в таблетках, нужно ли для этого обращаться к врачу и кому обычные витамины могут навредить. С этими вопросами URA.RU обратилось к гастроэнтерологу, врачу-эксперту лаборатории «Гемотест» Екатерине Кашух. Все, что нужно знать о витамине B — в нашем материале.

Зачем организму нужны витамины группы B

Для начала разберемся с тем, что такое витамины группы В. Как объяснила врач, вся группа входит в ряд водорастворимых веществ, где каждое выполняет свою функцию в поддержании здоровья. Самые важные из них:

Тиамин (В1) участвует в процессе преобразования углеводов в энергию, без которой невозможна работа ни одной клетки организма.

участвует в процессе преобразования углеводов в энергию, без которой невозможна работа ни одной клетки организма. Рибофлавин (В2) регулирует окислительно-восстановительные реакции, защищает клетки от повреждений и поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек.

регулирует окислительно-восстановительные реакции, защищает клетки от повреждений и поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек. Пиридоксин (В6) участвует в синтезе нейромедиаторов, включая серотонин и дофамин, регулирует уровень гомоцистеина и способствует образованию гемоглобина.

участвует в синтезе нейромедиаторов, включая серотонин и дофамин, регулирует уровень гомоцистеина и способствует образованию гемоглобина. Фолаты (В9) важны для процессов клеточного деления и роста и незаменимы во время беременности.

важны для процессов клеточного деления и роста и незаменимы во время беременности. Кобаламин (В12) поддерживает целостность нервных волокон и занимает важное место в кроветворении.

«Помимо уже перечисленных, в группу входят витамины В3, В5 и В7. Ниацин (B3) улучшает метаболизм, снижает уровень холестерина, поддерживает работу центральной нервной системы. Пантотеновая кислота (B5) участвует в образовании гормонов и ферментов. Биотин (B7) ускоряет обмен веществ», — добавила Екатерина Кашух.

Кому особенно важны витамины группы B

Витамины группы B необходимы всем людям, но есть определенные категории лиц, для которых они особенно важны. Например, беременные женщины нуждаются в больших дозах фолатов (В9) для поддержания собственного здоровья и правильного развития нервной системы у малыша.

У пожилых людей часто бывает недостаток витамина В12, так как с возрастом снижается выработка белка, необходимого для его усвоения. Вегетарианцы и веганы также находятся в группе риска по дефициту В12, поскольку этот витамин практически отсутствует в растительной пище. Пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ, такими как атрофический гастрит или болезнь Крона, также могут плохо усваивать эти витамины из пищи, отмечает врач.

Как понять, что нужны витамины B

Екатерина Кашух отмечает, что дефицит витамина B сложно заметить на первых порах. Симптомы нехватки веществ можно списать на усталость, хотя на самом деле проблема куда серьезнее.

«Первыми сигналами обычно становятся повышенная утомляемость, раздражительность, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей. Может возникать онемение и покалывание в руках и ногах — это особенно характерно при недостатке В12. При длительном дефиците развиваются более серьезные нарушения — от анемии до неврологических расстройств», — предупреждает гастроэнтеролог.

В какой еде есть витамины B

Для того, чтобы организму хватало витаминов B, стоит разнообразить свой рацион питания. Цельнозерновые крупы, особенно гречка и овсянка, содержат значительное количество тиамина и рибофлавина (B2). Яйца, мясо, рыба и молочные продукты богаты пиридоксином (B6) и кобаламином (B12). Листовая зелень, бобовые и орехи — источники фолатов (B9).

«Однако важно понимать, что современные методы обработки продуктов и длительное хранение могут снижать содержание витаминов в пище», — отмечает врач. «Если есть подозрения, что дефицит витамина слишком большой и при помощи только питания с ним справиться не получится, стоит обратиться к врачу и пройти обследование».

Кому нельзя пить витамины B

Гастроэнтеролог подчеркивает, что самостоятельно покупать себе витамины и пить их без назначения врача ни в коем случае нельзя — это может навредить здоровью. Людям с тяжелыми нарушениями функций почек и индивидуальной непереносимостью стоит быть осторожными.

«Особенно внимательными следует быть с витамином В6: его длительный прием в высоких дозах может привести к сенсорной нейропатии — повреждению нервов. Это, в свою очередь, грозит различными неприятными симптомами, от нарушения слуха и чувствительности до проблем с координацией», — подчеркивает Екатерина Кашух.