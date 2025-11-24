Захарова: противники России использовали Пугачеву в своих интересах
Захарова допустила, что Пугачева могла не до конца понимать последствия своих слов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Певицу Аллу Пугачеву использовали в политических целях так же, как и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью проекту «Эмпатия Манучи». По словам дипломата, показательным стали ее старые высказывания о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.
«Индикатором абсолютной аномальности происходящего стали заявления про Дудаева. Зачем это делала Пугачева Алла Борисовна, давая такие интервью, мне неизвестно. Но то, что ее в очередной раз, как и других, использовали, у меня сомнений нет», — заявила Захарова.
Дипломат допустила, что артистка могла не до конца понимать последствия своих слов или могла действовать «за какие-то бонусы». Она подчеркнула, что Дудаев причастен к терактам против мирного населения, что привело к «чудовищным последствиям для всего региона». Мария Захарова заключила, что ситуация с Пугачевой — еще один пример того, как публичных людей вовлекают в политические игры.
Ранее член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов высказывал мнение, что Алла Пугачева может быть признана иноагентом или привлечена к ответственности за свои политические высказывания, в том числе за слова о Джохаре Дудаеве. Более подробно об этой истории — в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.