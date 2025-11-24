Захарова: противники России использовали Пугачеву в своих интересах

Захарова допустила, что Пугачева могла не до конца понимать последствия своих слов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Певицу Аллу Пугачеву использовали в политических целях так же, как и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью проекту «Эмпатия Манучи». По словам дипломата, показательным стали ее старые высказывания о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

«Индикатором абсолютной аномальности происходящего стали заявления про Дудаева. Зачем это делала Пугачева Алла Борисовна, давая такие интервью, мне неизвестно. Но то, что ее в очередной раз, как и других, использовали, у меня сомнений нет», — заявила Захарова.

Дипломат допустила, что артистка могла не до конца понимать последствия своих слов или могла действовать «за какие-то бонусы». Она подчеркнула, что Дудаев причастен к терактам против мирного населения, что привело к «чудовищным последствиям для всего региона». Мария Захарова заключила, что ситуация с Пугачевой — еще один пример того, как публичных людей вовлекают в политические игры.

