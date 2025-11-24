Логотип РИА URA.RU
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

24 ноября 2025 в 20:03
Фото: © URA.RU

Согласно сообщению агентства Синьхуа, состоялся телефонный разговор между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе беседы Си Цзиньпин отметил, что отношения между Китаем и США в целом сохраняют стабильность, а после встречи, которая прошла 30 октября в Пусане (Республика Корея), наблюдается их улучшение. Си Цзиньпин также выразил поддержку всем усилиям, направленным на достижение мира на Украине.

