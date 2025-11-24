Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Согласно сообщению агентства Синьхуа, состоялся телефонный разговор между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе беседы Си Цзиньпин отметил, что отношения между Китаем и США в целом сохраняют стабильность, а после встречи, которая прошла 30 октября в Пусане (Республика Корея), наблюдается их улучшение. Си Цзиньпин также выразил поддержку всем усилиям, направленным на достижение мира на Украине.
