Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

Согласно сообщению агентства Синьхуа, состоялся телефонный разговор между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе беседы Си Цзиньпин отметил, что отношения между Китаем и США в целом сохраняют стабильность, а после встречи, которая прошла 30 октября в Пусане (Республика Корея), наблюдается их улучшение. Си Цзиньпин также выразил поддержку всем усилиям, направленным на достижение мира на Украине.