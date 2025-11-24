FT: мирный план США сократился до 19 пунктов

Мирный план Трампа подвергся сокращению, передает FT Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мирный план США по урегулированию конфликта на Украине был сокращен с первоначальных 28 до 19 пунктов после переговоров, прошедших в Женеве 23 ноября. Об этом сообщили источники Financial Times.

«Какие именно положения были исключены из документа, неизвестно», — пишет FT. По данным издания, накануне переговоров европейские лидеры выражали пунктами, касающимися санкций против России и замороженных российских активов, которые, по их мнению, относятся к компетенции Евросоюза.

О том, что план подвергся сокращению, сообщили и в окружении Зеленского. «Плана из 28 пунктов в том виде, в каком его все видели, больше не существует», — заявил советник руководителя Владимира Зеленского Александр Бевз на странице в Facebook*. Его слова передает ТАСС. По словам Бевза, окончательные решения по наиболее спорным пунктам должны принять президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры, которые прошли 23 ноября, «самыми продуктивными» за все время конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам, однако конкретных планов на контакты с США нет. Он подчеркнул, что Москва пока не получила официальную обновленную версию американского плана, подготовленную после консультаций в Женеве.