В России начали делать собственные интерьеры для самолетов

В России запущено производство отечественных интерьеров для самолета. Об этом сообщили в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), рассказав главные детали производства.

«На первый взгляд, интерьер — не самый сложный компонент современного пассажирского самолета. Но это только на первый», — сообщила пресс-служба ПАО «ОАК» в своем telegram-канале.

Как подчеркнули в ПАО «ОАК», создание интерьера — непростая задача: «Материалы не должны поддерживать горение, а после прекращения воздействия пламени быстро затухать без дополнительных усилий. Подвергаясь длительному воздействию огня, пластик не должен выделять токсичные газы и формировать обжигающие расплавленные капли». Кроме того, все элементы интерьера должны быть антистатичными, выдерживать экстремальные температуры (от –55 до +85 градусов), разгерметизацию и даже попадание пуль.

В корпорации отметили, что элементы интерьера самолета должны выдерживать гораздо большие нагрузки, чем домашняя мебель. Например, багажная полка «Суперджета» не должна сломаться, если на нее поставить груз весом в 1150 кг. Кресла рассчитаны на перегрузку в 16 g — это значить, что они должны выдержать нагрузку, даже если на самолет надавит взрослый бегемот.

Ранее каждая авиакомпания по-своему создавала «внутренности» самолета. Однако сейчас требования к интерьерам воздушных судов существенно возросли. Поэтому их изготовление вылилось в новую технологическую отрасль.