В России начали делать собственные интерьеры для самолетов
В «ОАК» рассказали, на чем держится отрасль создания интерьера для самолетов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В России запущено производство отечественных интерьеров для самолета. Об этом сообщили в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), рассказав главные детали производства.
«На первый взгляд, интерьер — не самый сложный компонент современного пассажирского самолета. Но это только на первый», — сообщила пресс-служба ПАО «ОАК» в своем telegram-канале.
Как подчеркнули в ПАО «ОАК», создание интерьера — непростая задача: «Материалы не должны поддерживать горение, а после прекращения воздействия пламени быстро затухать без дополнительных усилий. Подвергаясь длительному воздействию огня, пластик не должен выделять токсичные газы и формировать обжигающие расплавленные капли». Кроме того, все элементы интерьера должны быть антистатичными, выдерживать экстремальные температуры (от –55 до +85 градусов), разгерметизацию и даже попадание пуль.
В корпорации отметили, что элементы интерьера самолета должны выдерживать гораздо большие нагрузки, чем домашняя мебель. Например, багажная полка «Суперджета» не должна сломаться, если на нее поставить груз весом в 1150 кг. Кресла рассчитаны на перегрузку в 16 g — это значить, что они должны выдержать нагрузку, даже если на самолет надавит взрослый бегемот.
Ранее каждая авиакомпания по-своему создавала «внутренности» самолета. Однако сейчас требования к интерьерам воздушных судов существенно возросли. Поэтому их изготовление вылилось в новую технологическую отрасль.
Также в ОАК раскрыли детали, кто сейчас конкретно занимается производством интерьеров для самолета. Там отметили, что компания «Аэрокосмические системы», входящая в многопрофильную корпорацию «Промтех», получила заказ на изготовление кресел эконом-класса для самолетов SJ-100 и МС-21. Она поставляет для импортозамещенных «Суперджетов» и МС-21 водо-вакуумную систему, а для SJ-100 — еще и систему освещения салона. А пассажирскую кислородную систему для самолетов поставляет предприятие «Респиратор» из Орехово-Зуево.
