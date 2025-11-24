Умерла народная артистка России Лилия Юдина
Лилия Юдина навсегда останется частью истории Малого театра
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»
Выдающаяся актриса Малого театра, народная артистка России Лилия Юдина скончалась на 96-м году жизни. Она была одной из самых ярких звезд отечественного театра и кино. О смерти актрисы сообщил Малый театр.
«Настоящие звезды не гаснут никогда, сколько бы лет ни прошло со дня их ухода. Остаются фильмы, записи спектаклей, остается живая память. Малый театр всегда будет гордиться тем, что целых семь десятилетий Лилия Витальевна Юдина блистала на наших подмостках. Светлая память и вечный покой», — написал коллектив Малого театра. Коллеги Юдиной выразили искренние соболезнования родным и близким актрисы.
Юдина родилась в 1929 году и посвятила Малому театру более 70 лет, сыграв около 50 ролей. Среди ее наиболее известных работ — Элиза Дулиттл в «Пигмалионе», Бекки Шарп в «Ярмарке тщеславия», Регина в «Привидениях», Снежная королева. Также на ее счету роли в пьесах Островского и классических постановках мировых авторов. Широкому зрителю актриса запомнилась по фильмам «Майская ночь, или Утопленница», «На подмостках сцены», а также по участию в «Кабачке „13 стульев“» (пани Люцина Ковальска, невеста пана Директора, бывшая цирковая артистка).
