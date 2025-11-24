Умерла народная артистка России Лилия Юдина

Лилия Юдина навсегда останется частью истории Малого театра Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Выдающаяся актриса Малого театра, народная артистка России Лилия Юдина скончалась на 96-м году жизни. Она была одной из самых ярких звезд отечественного театра и кино. О смерти актрисы сообщил Малый театр.

«Настоящие звезды не гаснут никогда, сколько бы лет ни прошло со дня их ухода. Остаются фильмы, записи спектаклей, остается живая память. Малый театр всегда будет гордиться тем, что целых семь десятилетий Лилия Витальевна Юдина блистала на наших подмостках. Светлая память и вечный покой», — написал коллектив Малого театра. Коллеги Юдиной выразили искренние соболезнования родным и близким актрисы.