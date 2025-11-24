Капитуляция и прогресс в переговорах: как в мире отреагировали на новый план по Украине

США и Украина обсудили план Трампа в Женеве Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Женеве прошли переговоры между делегациями США и Украины. Там обсуждался «тайный» план главы США Дональда Трампа из 28 пунктов. Хоть некоторые иностранные СМИ и отметили прогресс в переговорах, другие насторожились: приведут ли они к капитуляции Киева. Более подробно о мировой реакции на новый мирный план по Украине — в материале URA.RU.

США видят в прогресс в переговорах

Белый дом отметил определенный прогресс в переговорах с Украиной относительно завершения военного конфликта с Россией. Как пишет The Wall Street Journal, в документе, который был представлен как совместное заявление США и Украины, подчеркивается, что, хотя окончательного соглашения пока не достигнуто, стороны выразили готовность в ближайшие дни продолжить активную работу над совместными инициативами. Там отметили, что в сложившейся ситуации Киев стремился не допустить конфликта с Трампом и одновременно найти пути корректировки плана, разработанного при участии Кирилла Дмитриева, пользующегося доверием Кремля, и американского спецпредставителя Стива Уиткоффа.

Случится ли капитуляция Украины

После обсуждения мирного плана от США, Европа опубликовала свой. В нем появились новые пункты, среди которых закрепление суверенитета Украины и особый механизм вступления в ЕС. На этом фоне издание Le Figaro отметило, что европейские страны стремятся достичь мирного соглашения, которое будет приемлемо для Украины. Но остается главный вопрос: случится ли капитуляция Киева?

«Европейцы ищут способ добиться прекращения огня без капитуляции Киева. <...> Или уже слишком поздно? <...> После двух дней паники европейцы в воскресенье поспешили в Женеву, чтобы вмешаться в запланированную встречу американцев и украинцев и попытаться убедить <...> скорректировать план капитуляции Украины до приемлемого для Киева», — пишет французское издание.

Переговоры США и Украины — кульминация напряженных дипломатических выходных

Переговоры в Женеве стали кульминацией напряженных дипломатических выходных, пишет Financial Times. Среди американских делегатов были зять Трампа Джаред Кушнер, специальный посланник Стив Уиткофф и министр армии США Дэниел Дрисколл. Украинскую сторону представляли глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

«Надавив на Украину с требованием принять соглашение к четвергу, Трамп заявил, что план не является „окончательным предложением“ Америки <...> Один из европейских чиновников высказал опасения, что Трамп может в порыве разочарования лишить Украину американской поддержки, что поставит Зеленского и его страну под угрозу безопасности», — пишет издание, отметив, что европейские дипломаты планируют новые встречи на следующей неделе.

Конфликт на Украине могло предотвратить «сильное и надлежащее» руководство

Как пишет The New York Times, в своем выступлении президент США вновь высказал обвинения в адрес Украины, утверждая, что если бы в стране было «сильное и надлежащее» руководство, то конфликта бы не произошло. Там же там отметили, что это не первый случай, когда американский лидер высказывает упреки в адрес Украины, касаясь вопросов благодарности и ответственности за конфликт с Россией.

Европа столкнется с последствиями проблем Трампа

Согласно публикации в Spiegel, Европа столкнется с последствиями американских проблем, которые пытается решит Трамп. В материале отмечается, что президент США, испытывает давление внутриполитического характера, стремясь навязать свой мирный план, состоящий из 28 пунктов, для Украины. «Теперь за проблемы Трампа придется платить Европе. <...> Европейцам нельзя позволять участвовать в этом процессе», — говорится в материале.

Что о мирном плане говорят в России

В Кремле отметили, что в настоящее время нецелесообразно вести дискуссию о пунктах мирного плана, которые расходятся в СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в качестве основы для обсуждений следует использовать только официальную информацию, которая на данный момент отсутствует.

