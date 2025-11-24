Путин выразил соболезнования родным футболиста Никиты Симоняна
Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье Никиты Симоняна
24 ноября 2025 в 21:19
Никита Симонян умер 22 ноября 2025 года в возрасте 99 лет
Фото: Антон Белицкий © URA.RU
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского футболиста Никиты Симоняна. Об этом 24 ноября 2025 года сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении пресс-службы говорится, что президент отметил значимость вклада Симоняна в развитие футбола. Владимир Путин назвал Симоняна настоящей легендой, а футбол — игрой номер один.
