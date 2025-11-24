План Трампа по Украине сократился Фото: Official White House / Shealah Craighead

Из проекта мирного соглашения по Украине исчез пункт о распределении 100 миллиардов долларов замороженных российских активов. Об этом сообщил Вloomberg. Европейские союзники «выразили оптимизм», после исключения данного пункта.

«Европейские чиновники выразили оптимизм в связи с тем, что в последней версии проекта больше не упоминается план по выделению около 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов на возглавляемые США усилия по восстановлению страны», — отмечает Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников. Там же уточнили, что изначальная версия документа предусматривала, что США будут получать 50% прибыли, а неиспользованные замороженные активы — направлять в американо-российский инвестиционный фонд.

Также европейские чиновники положительно оценили взаимодействие администрации Трампа с Европой. Особенно после того, как первоначальный план из 28 пунктов застал союзников Киева врасплох.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что предложенный США план потенциально может стать базой для достижения мира. Однако на текущий момент предметного обсуждения документа с российской стороной не ведется.

По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, Киев должен принять решение и приступить к переговорам. Он отметил, что в результате наступательных действий Вооруженных Сил РФ возможности для самостоятельных решений у киевского режима уменьшаются.