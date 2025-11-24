Полиция задержала почти сотню болельщиков после мачта «Спартака» и ЦСКА

После драки фанатов было задержано 95 человек Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Московская полиция задержала 95 человек на стадионе «Лукойл Арена» во время и после матча между «Спартаком» и ЦСКА. Болельщиков арестовывали за различные нарушения общественного порядка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Московские полицейские задержали нарушителей общественного порядка во время матча на стадионе „Лукойл Арена“ между столичными футбольными командами „Спартак“ и ЦСКА», — написала Волк в канале на платформе Max. Такое сообщение передает РИА Новости.

Ирина Волк сообщила, что по данным, 17 человек были задержаны непосредственно на стадионе, еще 78 — на прилегающей территории. Правоохранители также установили трех участников драки между футбольными фанатами. Это удалось сделать, в том числе, благодаря системе идентификации болельщиков.

