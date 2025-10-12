Карагайский округ в Пермском крае ищет нового главу

В Карагайском муниципальном округе (Пермский край) стартовал конкурс на пост главы территории. Прием документов от претендентов будет осуществляться в период с 21 октября по 24 ноября.
«Кандидаты представят свои программы развития муниципалитета в рамках конкурсного испытания, которое состоится 4 декабря. Соответствующее постановление было утверждено депутатами местной думы на заседании 13 октября», — сообщает telegram-канал «На местах».
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Лысьве Пермского края определились с новым мэром. Депутаты местной думы 9 октября единогласно проголосовали за назначение Александра Пермякова на этот пост. С июня 2025 года он временно исполнял обязанности главы, приняв руководство округом после ухода Никиты Федосеева.
