12 октября 2025

Карагайский округ в Пермском крае ищет нового главу

В Карагайском округе Пермского края стартовал конкурс по выбору главы
© Служба новостей «URA.RU»
Кандидаты представят свои программы развития муниципалитета в рамках конкурса 4 декабря
Кандидаты представят свои программы развития муниципалитета в рамках конкурса 4 декабря Фото:

В Карагайском муниципальном округе (Пермский край) стартовал конкурс на пост главы территории. Прием документов от претендентов будет осуществляться в период с 21 октября по 24 ноября.

«Кандидаты представят свои программы развития муниципалитета в рамках конкурсного испытания, которое состоится 4 декабря. Соответствующее постановление было утверждено депутатами местной думы на заседании 13 октября», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Лысьве Пермского края определились с новым мэром. Депутаты местной думы 9 октября единогласно проголосовали за назначение Александра Пермякова на этот пост. С июня 2025 года он временно исполнял обязанности главы, приняв руководство округом после ухода Никиты Федосеева.

© Служба новостей «URA.RU»
