Уголовное дело о хищениях в «Мечеле» устарело до суда

25 августа 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Хищение акции у ПАО «Мечел» было совершено в 2012 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU До суда слишком поздно дошло уголовное дело бывшего финансового директора компании «Мечел» Сергея Резонтова. Разбирательство стартует на следующей неделе, но сроки содержания под стражей у фигурантов уже истекли. «Бывший финансовый директор Резонтов вместе с экс-топ-менеджером предприятия Татьяной Прокофьевой и экс-собственником инвестиционной компании „Арбат Финанс“ Еленой Железновой обвиняется в хищении почти 16 млн акций „Мечела“. Это нанесло ущерб „Мечел“ свыше полмиллиарда рублей», — сообщает «Коммерсант». У подсудимых помимо сроков содержания под стражей также вышел десятилетний срок давности. В случае признания вины предполагаемых участников мошенничества — никто из них не сядет. Согласно материалам дела, хищения у ПАО «Мечел» были совершены в 2012—2014 годах. Тогда, по версии следствия, Резонтов и Прокофьева вступили в преступный сговор с собственником кипрских компаний UFS Investments Limited и UFS Capital Limited Железновой. Они убедили председателя совета директоров ПАО Игоря Зюзина заключить ряд договоров займа с группой компаний UFS под залог акций ПАО «Мечел». По версии следствия, впоследствии соучастники решили похитить ценные бумаги, отказавшись высвобождать их из-под залога, а полученные деньги разделили между собой. Представляющий интересы ПАО «Мечел» адвокат Александр Шутков воздержался от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До суда слишком поздно дошло уголовное дело бывшего финансового директора компании «Мечел» Сергея Резонтова. Разбирательство стартует на следующей неделе, но сроки содержания под стражей у фигурантов уже истекли. «Бывший финансовый директор Резонтов вместе с экс-топ-менеджером предприятия Татьяной Прокофьевой и экс-собственником инвестиционной компании „Арбат Финанс“ Еленой Железновой обвиняется в хищении почти 16 млн акций „Мечела“. Это нанесло ущерб „Мечел“ свыше полмиллиарда рублей», — сообщает «Коммерсант». У подсудимых помимо сроков содержания под стражей также вышел десятилетний срок давности. В случае признания вины предполагаемых участников мошенничества — никто из них не сядет. Согласно материалам дела, хищения у ПАО «Мечел» были совершены в 2012—2014 годах. Тогда, по версии следствия, Резонтов и Прокофьева вступили в преступный сговор с собственником кипрских компаний UFS Investments Limited и UFS Capital Limited Железновой. Они убедили председателя совета директоров ПАО Игоря Зюзина заключить ряд договоров займа с группой компаний UFS под залог акций ПАО «Мечел». По версии следствия, впоследствии соучастники решили похитить ценные бумаги, отказавшись высвобождать их из-под залога, а полученные деньги разделили между собой. Представляющий интересы ПАО «Мечел» адвокат Александр Шутков воздержался от комментариев.