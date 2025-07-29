29 июля 2025

Врачи Сургута спасли жизнь младенца, проглотившего батарейку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка, проглотившего батарейку, экстренно прооперировали в сургутском перинатальном центре
Ребенка, проглотившего батарейку, экстренно прооперировали в сургутском перинатальном центре Фото:

Врачи сургутского перинатального центра спасли 11-месячного ребенка, который проглотил батарейку. Младенца экстренно доставили на операцию из Нефтеюганска. Об этом в своем telegram-канале сообщила руководитель медучреждения Лариса Белоцерковцева.

По словам родителей, дома ребенок проглотил железную батарейку. Рентген показал инородное тело диаметром 1,5 сантиметров, которое застряло в верхней части пищевода. «Ввиду невозможности извлечь батарейку стандартными методами и наличия электрохимического ожога пищевода 3 степени, было принято решение о хирургическом вмешательстве», — говорится в сообщении.

Медики успешно извлекли батарейку, после операции ребенок прошел курс лечения. Сейчас младенец наблюдается у врачей по месту жительства.

С начала 2025 года в перинатальный центр поступило более 200 детей с инородными телами. «В пятнадцати случаях юным пациентам пришлось удалять батарейки», — добавила Белоцерковцева.

Ранее URA.RU сообщало, что хирурги кардиоцентра Сургута спасли жизнь ребенку с тремя опасными пороками сердца. Операцию сделали на пятый день после рождения малыша.

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Врачи сургутского перинатального центра спасли 11-месячного ребенка, который проглотил батарейку. Младенца экстренно доставили на операцию из Нефтеюганска. Об этом в своем telegram-канале сообщила руководитель медучреждения Лариса Белоцерковцева. По словам родителей, дома ребенок проглотил железную батарейку. Рентген показал инородное тело диаметром 1,5 сантиметров, которое застряло в верхней части пищевода. «Ввиду невозможности извлечь батарейку стандартными методами и наличия электрохимического ожога пищевода 3 степени, было принято решение о хирургическом вмешательстве», — говорится в сообщении. Медики успешно извлекли батарейку, после операции ребенок прошел курс лечения. Сейчас младенец наблюдается у врачей по месту жительства. С начала 2025 года в перинатальный центр поступило более 200 детей с инородными телами. «В пятнадцати случаях юным пациентам пришлось удалять батарейки», — добавила Белоцерковцева. Ранее URA.RU сообщало, что хирурги кардиоцентра Сургута спасли жизнь ребенку с тремя опасными пороками сердца. Операцию сделали на пятый день после рождения малыша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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