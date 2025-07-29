Врачи Сургута спасли жизнь младенца, проглотившего батарейку

Врачи сургутского перинатального центра спасли 11-месячного ребенка, который проглотил батарейку. Младенца экстренно доставили на операцию из Нефтеюганска. Об этом в своем telegram-канале сообщила руководитель медучреждения Лариса Белоцерковцева.
По словам родителей, дома ребенок проглотил железную батарейку. Рентген показал инородное тело диаметром 1,5 сантиметров, которое застряло в верхней части пищевода. «Ввиду невозможности извлечь батарейку стандартными методами и наличия электрохимического ожога пищевода 3 степени, было принято решение о хирургическом вмешательстве», — говорится в сообщении.
Медики успешно извлекли батарейку, после операции ребенок прошел курс лечения. Сейчас младенец наблюдается у врачей по месту жительства.
С начала 2025 года в перинатальный центр поступило более 200 детей с инородными телами. «В пятнадцати случаях юным пациентам пришлось удалять батарейки», — добавила Белоцерковцева.
Ранее URA.RU сообщало, что хирурги кардиоцентра Сургута спасли жизнь ребенку с тремя опасными пороками сердца. Операцию сделали на пятый день после рождения малыша.
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