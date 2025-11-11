Лавров заявил о безысходности подхода Запада к урегулированию на Украине
Лавров напомнил о позиции, которую высказывал Трамп
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Подход Запада к вопросу перемирия является бесперспективным и не способствует решению конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По мнению Лаврова, обсуждение параметров долгосрочного урегулирования на Украине могло бы вестись, если бы Запад осознал бесперспективность своего подхода, который заключается в требовании немедленного перемирия. «Если все-таки Запад осознает безысходность такого сценария, что нужно требовать не прекращения боевых действий», — сказал Лавров, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что требование немедленного прекращения боевых действий, сопровождаемое дальнейшими поставками оружия, не способствует установлению мира.
Лавров напомнил о позиции, которую ранее высказывал президент США Дональд Трамп: перемирие само по себе не решит проблему, необходимо прекращать конфликт на основе принципов устойчивого урегулирования. Одним из ключевых условий урегулирования ситуации на Украине Лавров назвал денацификацию. Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание на тревожные тенденции в современной Германии, где наблюдается возрождение милитаризма, созвучного нацистскому.
