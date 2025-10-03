03 октября 2025

Жители ХМАО ринулись скупать шины на маркетплейсах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане активно заказывают шины и диски на авто
Югорчане активно заказывают шины и диски на авто Фото:

У жителей Югры одними из самых популярных покупок на маркетплейсах стали автомобильные шины и диски. Летом продажи товаров выросли почти на 150%, рассказала URA.RU пресс-служба Wildberries.

«Быстрее всего росли продажи шины и дисков — +144%. Аккумуляторов, ноутбуков и крупной бытовой техники купили на 100% больше. Отличную динамику показывают автозапчасти — +60%», — говорится в исследовании.

Среди других товаров югорчане активно покупали одежду, косметику, белье и текстиль, а также посуду. Также выросли продажи товаров для животных и спортивных вещей. «Летом текущего года оборот только по самым популярным, а значит и традиционным категориям, увеличился на треть», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлом году у жителей Югры самыми популярными покупками в марте стали товары для автомобилей. По данным Ozon, тогда интерес к продукции также активно возрастал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей Югры одними из самых популярных покупок на маркетплейсах стали автомобильные шины и диски. Летом продажи товаров выросли почти на 150%, рассказала URA.RU пресс-служба Wildberries. «Быстрее всего росли продажи шины и дисков — +144%. Аккумуляторов, ноутбуков и крупной бытовой техники купили на 100% больше. Отличную динамику показывают автозапчасти — +60%», — говорится в исследовании. Среди других товаров югорчане активно покупали одежду, косметику, белье и текстиль, а также посуду. Также выросли продажи товаров для животных и спортивных вещей. «Летом текущего года оборот только по самым популярным, а значит и традиционным категориям, увеличился на треть», — уточняют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлом году у жителей Югры самыми популярными покупками в марте стали товары для автомобилей. По данным Ozon, тогда интерес к продукции также активно возрастал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...