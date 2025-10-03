Жители ХМАО ринулись скупать шины на маркетплейсах

У жителей Югры одними из самых популярных покупок на маркетплейсах стали автомобильные шины и диски. Летом продажи товаров выросли почти на 150%, рассказала URA.RU пресс-служба Wildberries.
«Быстрее всего росли продажи шины и дисков — +144%. Аккумуляторов, ноутбуков и крупной бытовой техники купили на 100% больше. Отличную динамику показывают автозапчасти — +60%», — говорится в исследовании.
Среди других товаров югорчане активно покупали одежду, косметику, белье и текстиль, а также посуду. Также выросли продажи товаров для животных и спортивных вещей. «Летом текущего года оборот только по самым популярным, а значит и традиционным категориям, увеличился на треть», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлом году у жителей Югры самыми популярными покупками в марте стали товары для автомобилей. По данным Ozon, тогда интерес к продукции также активно возрастал.
