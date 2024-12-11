11 декабря 2024

Более 11 тысяч челябинцев обратились к Текслеру на прямую линию-2024

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия с Текслером. Челябинск
Прямая линия Текслера в 2024 году продлилась три часа Фото:

На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая прошла 11 декабря, поступило 11 612 обращений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Подсчет завершен. На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 11 612 сообщений», — сообщили URA.RU в областном правительстве. 65% обращений поступило по телефону, 35% — через сайт. В 2023 году на прямую линию Текслера было отправлено около 8 000 обращений.

Текслер провел прямую линию накануне, 11 декабря. Она продлилась чуть более трех часов. Глава региона ответил на вопросы жителей региона, а также журналистов. Главные заявления, которые сделал челябинский губернатор Текслер в прямом эфире, собраны в материале на URA.RU.

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На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая прошла 11 декабря, поступило 11 612 обращений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного правительства. «Подсчет завершен. На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 11 612 сообщений», — сообщили URA.RU в областном правительстве. 65% обращений поступило по телефону, 35% — через сайт. В 2023 году на прямую линию Текслера было отправлено около 8 000 обращений. Текслер провел прямую линию накануне, 11 декабря. Она продлилась чуть более трех часов. Глава региона ответил на вопросы жителей региона, а также журналистов. Главные заявления, которые сделал челябинский губернатор Текслер в прямом эфире, собраны в материале на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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