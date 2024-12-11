Более 11 тысяч челябинцев обратились к Текслеру на прямую линию-2024

На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая прошла 11 декабря, поступило 11 612 обращений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного правительства.
«Подсчет завершен. На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 11 612 сообщений», — сообщили URA.RU в областном правительстве. 65% обращений поступило по телефону, 35% — через сайт. В 2023 году на прямую линию Текслера было отправлено около 8 000 обращений.
Текслер провел прямую линию накануне, 11 декабря. Она продлилась чуть более трех часов. Глава региона ответил на вопросы жителей региона, а также журналистов. Главные заявления, которые сделал челябинский губернатор Текслер в прямом эфире, собраны в материале на URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!