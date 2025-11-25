Цекало заплатил 21 миллион рублей сестре Веры Брежневой, но все равно остался должен
В браке Цекало и Галушка пробыли 10 лет
Фото: Любимов Андрей / Агентство «Москва»
Продюсер Александр Цекало выплатил 21 миллион рублей долгов по алиментам экс-супруге Виктории Галушке, которая является сестрой певицы Веры Брежневой. Но даже при этом Цекало все равно остался должен крупную сумму. Об этом пишет telegram-канал Mash.
«Александр Цекало выплатил 21 миллиона долгов по алиментам бывшей жене Виктории Галушке. Еще 29 миллионов сестра Веры Брежневой требует через суд», — сказано в сообщении Mash.
Также в публикации упоминается, что женщина в августе предъявила требование о взыскании 48,9 миллиона рублей в связи с длительными невыплатами алиментов. В суде 24 ноября сообщили, что за четыре месяца Цекало погасил почти половину задолженности. На текущий момент его долг составляет 28,9 миллиона рублей. Цекало обязан был ежемесячно выплачивать бывшей супруге приблизительно 1,7 миллиона рублей на содержание 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила.
Виктории Галушка и Александра Цекало были в браке 10 лет. По имеющимся данным, после того как супруги тайно расторгли брак, Виктория восстановила свою девичью фамилию. Также ей достался особняк на Рублевке, который впоследствии она продала. В 2019 году Александр Цекало переехал в США вместе с новой супругой — художницей Дариной Эрвин.
