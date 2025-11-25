В суд направили дело о массовом отравлении салатом с фасолью

Фасоль упаковали в вакуумную упаковку, в которой в последствии развилось ядовитое вещество — ботулотоксин Фото: генпрокуратуры РФ / t.me/genprocrf/5706

Генпрокуратура РФ направила в суд дело о массовом заражении ботулизмом. В пресс-службе ведомства сообщили, что после употребления салата с фасолью от сервиса «Кухня на районе» пострадало 350 человек.

«В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Шина, Антона Лозина, Елены Машковой и Карима Норматова. Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Также инкриминируется ст. 322.3 УК РФ. <...> В результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Там также отметили, что всего от некачественного продукта пострадало 350 человек.

По данным следствия, в период с мая по июнь 2024 года руководитель «Савон-К» Шин приобрел фасоль. По его указанию разнорабочий Норматов приготовил ее и положил вакуумную упакову. В результате чего в продукте образовался ботулотоксин — опасное ядовитое вещество.

Продолжение после рекламы

После генеральный директор «Локалкитчен» Лозин приобрел продукт, после чего, совместно с руководителем отдела качества Машковой, не провел его проверку. Впоследствии фасоль была использована для приготовления салата «Лобио», который поступил в продажу, в том числе через интернет-магазин «Кухня на районе».

По данным ведомства, в результате происшествия ботулизмом заболели 350 человек. Из них двое погибли, остальные получили повреждения здоровья различной степени тяжести.

Также Генпрокуратура России опубликовала фото, на которых показала условия приготовления фасоли. На кадрах видна грязная плита.

«В таких условиях была сварена и упакована продовольственная фасоль, которая в дальнейшем использовалась для приготовления салата „Лобио“», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.