В России собираются отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете
Инициатива распространяется как на женщин, родивших первого ребенка, так и на многодетных
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России намерены отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Уже внесли в Думу законопроект о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки (пеней, штрафов) по просроченным кредитам лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребенком на весь период такого отпуска», — сказал Слуцкий на расширенном заседании фракции партии в Госдуме. Инициатива призвана предотвратить попадание семей в долговую яму в период снижения доходов.
Инициатива распространяется как на женщин, родивших первого ребенка, так и на многодетных. Если семья временно не может платить по кредиту, банк не должен начислять штрафы и пени. ЛДПР системно работает над снижением кредитной нагрузки для семей с детьми. Ранее партия предлагала ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке:
- 6% — при рождении первого ребенка;
- 3% — при рождении второго ребенка;
- 0% — при рождении третьего и последующих детей.
