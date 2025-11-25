В России собираются отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете

Инициатива распространяется как на женщин, родивших первого ребенка, так и на многодетных Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России намерены отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Уже внесли в Думу законопроект о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки (пеней, штрафов) по просроченным кредитам лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребенком на весь период такого отпуска», — сказал Слуцкий на расширенном заседании фракции партии в Госдуме. Инициатива призвана предотвратить попадание семей в долговую яму в период снижения доходов.

Инициатива распространяется как на женщин, родивших первого ребенка, так и на многодетных. Если семья временно не может платить по кредиту, банк не должен начислять штрафы и пени. ЛДПР системно работает над снижением кредитной нагрузки для семей с детьми. Ранее партия предлагала ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке:

