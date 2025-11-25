Заговенье перед Рождественским постом: как провести и что нельзя делать
Заговенье — это последний день перед началом 40-дневного поста
Заговенье перед Рождественским постом — важный день в православной культуре. Он символизирует переход от скоромных удовольствий к сорокадневному посту. Время духовной и телесной подготовки к Рождеству Христову наполнено молитвами, традициями и обычаями. URA.RU рассказывает, как правильно провести этот день.
В честь кого установлено Заговенье перед Рождественским постом
Заговенье — это последний день перед Рождественским постом. Пост появился в IV веке и длился неделю перед Рождеством. В 1166 году константинопольский патриарх Лука установил современный 40-дневный устав. День заговенья совпадает с памятью святого апостола Филиппа. Поэтому его называют Филипповым днем или «Филипповками».
Филипп был родом из Вифсаиды — того же города, что апостолы Андрей и Петр, — его Иисус призвал третьим. Он привел ко Христу Нафанаила (Варфоломея) и еще трижды упоминается в Евангелии от Иоанна: в беседе о хлебе для множества людей, в ситуации, когда приводит ко Христу эллинов, и на Тайной вечере, когда просит показать Отца.
Апостол Филипп
После Вознесения Господа Филипп проповедовал в Галилее, Греции и ряде других областей, сопровождая проповедь чудесами, включая случаи воскресения умерших. Он распространил Благую весть в Сирии, Лидии, Мизии и Фригии. В Иераполе Фригийском апостол вызвал сильное недовольство жителей, и в конце своей миссии был казнен — распят вниз головой около 90 года при императоре Домициане, достигнув 87-летнего возраста.
В этот день устраивают пышный стол с мясными и молочными угощениями. Это символизирует прощание с плотскими радостями и подготовку к глубокому покаянию и духовному очищению. Заговенье — время семейных встреч, прощения и молитв, которые помогают настроиться на предстоящий пост.
Значение Рождественского поста для верующих
В 2025 году Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится до вечерней службы 6 января 2026 года, в канун Рождества Христова. Этот пост символизирует 40 дней, которые Иисус Христос провел в пустыне после крещения. Ведомый Святым Духом, он удалился в пустыню, чтобы там 40 дней и ночей молиться и воздерживаться от пищи.
Этот подвиг стал испытанием его духовной и физической силы перед началом публичного служения. В пустыне Иисус боролся с искушениями дьявола, выдержав три главных испытания, которые показали его непоколебимую веру и послушание Богу.
40-дневный пост Христа стал примером для верующих. Это время покаяния, молитвы и самоограничения, которое помогает очиститься духовно и укрепить волю. В Рождественский пост нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Исключение — рыба, которую можно употреблять по субботам, воскресеньям и на праздничных службах.
Что можно и нельзя делать в Заговенье 27 ноября
В день заговенья верующие могут есть скоромную пищу: мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Такое разнообразие блюд является последним перед длительным постом. Церковь и народные традиции рекомендуют не злоупотреблять: не переедать, не устраивать громких праздников и следить за количеством алкоголя.
Имеет значение не только физическая форма, но и духовная закалка. Заговенье является моментом для внутреннего покаяния, приведения мыслей в порядок, а также примирения с близкими людьми. Можно сходить на богослужения, помолиться и всеми силами стараться избавиться от обид и греховных деяний.
С наступлением темноты вступают в силу строгие правила: во время поста запрещено употреблять мясо, молочные продукты и яйца, а рыбу можно есть лишь в определенные дни. Пост также требует отказа от развлечений и сосредоточения на молитве, добрых поступках и духовном развитии. Такой подход помогает настроиться на внутреннее раскаяние и духовное обновление, делая пост не только телесным, но и душевным испытанием.
