Балицкий: ВСУ атаковали ключевой объект энергетики Запорожья

В Запорожской области около 30 тысяч человек осталось без света Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Запорожской области более 28 тысяч человек остались без электричества. Поврежден ключевой объект энергетики, сообщил губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Зафиксировано более 30 ударов по объектам электроэнергетики, часть оборудования была повреждена. В ночь на 25 ноября из-за ударов противника поврежден один из ключевых объектов электроснабжения», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале. Он также отметил, что без электроэнергии осталось более 28 тысяч граждан.

Повреждения появились вследствие атаки ВСУ. Как сообщил Балицкий течение суток 23–24 ноября и в ночь на 25 ноября по объектам энергетической инфраструктуры в северо-западной части Запорожской области было нанесено более 30 ударов.

Продолжение после рекламы

Восстановительные бригады уже приступили к работе на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка. Однако на отдельных участках сохраняется высокая активность БПЛА. Глава региона попросил жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.