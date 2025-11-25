Более 30 домов повреждены при атаке ВСУ на Кубань
25 ноября 2025 в 14:27
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Количество домов, получивших повреждения в результате атаки ВСУ на Кубань, увеличилось и приблизилось к 30. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
