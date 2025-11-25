В Британии заявили о крайне уязвимом положении Зеленского
Зеленский стал наиболее уязвим из-за коррупции его близкого окружения
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в крайне уязвимом положении. Причинами стали коррупционный скандал на Украине и успешное продвижение сил России на поле боя, пишет The Guardian.
«Зеленский находится в наиболее уязвимом положении с начала войны... Коррупционный скандал привел к отставке двух его министров, в то время как Россия добивается успехов на поле боя», — пишет газета.
По мнению издания, ситуация обострилась после того, как расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) привело к громким обыскам и последующим отставкам сразу двух министров. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, где фигурируют участники предполагаемой коррупционной схемы под псевдонимами «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». По данным депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, «Карлсоном» является правая рука Зеленского Тимур Миндич, «Тенором» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокетом» — советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк.
11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной организации, включая Миндича и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. 19 ноября Верховная Рада вследствие коррупционного скандала уволила с поста министра юстиции Германа Галущенко, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
