Евгений Плющенко пожаловался Львовой-Беловой на мать своей подопечной фигуристки

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву — мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой. По словам Плющенко, Ирина Костылева систематически нарушала правопорядок и жестоко обращалась с дочерью.

Плющенко утверждает, что Ирину Костылеву удалили с тренировочной арены академии «Ангелы Плющенко» из-за ряда нарушений. Среди них — оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей, жестокое обращение с дочерью, вмешательство в тренировочный процесс и другие.

«Есть доказательные видеоматериалы с камер и показания свидетелей, включая видеозаписи тренеров, персонал и родителей. <...> Все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка — Марии Львовой-Беловой, а также в ФФККР», — написал Плющенко, отметив, что женщина уже состоит на учете в органах опеки. Информацию об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Костылева активно критикует Плющенко и его академию в своем telegram-канале. При этом ее дочь Елена демонстрирует высокие результаты в спорте: в прошлом сезоне она выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России. В нынешнем сезоне победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.