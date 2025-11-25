В соцсетях распространяют фейк о новогодней выплате для россиян
В социальных сетях распространяется информация о том, что к Новому году все россияне могут получить специальную выплату. Однако это недостоверная информация. На сайте Соцфонда РФ информации нет, а фейки о новогодних выплатах уже ранее появлялись в интернете. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению фейков.
«Новогодняя выплата от 15.000₽ для каждого гражданина РФ от Государств», — говорится в публикациях. Однако информация о выплатах — фейк. Ссылки, которые есть в материалах, ведут на другие telegram-каналы. Эта схема может использоваться для заманивания аудитории или в мошеннических схемах. На сайте Социального фонда РФ информации о подобной мере поддержки для россиян нет. Такой же фейк о новогодней выплате, который появлялся в 2023 году, уже опровергали в Минсоцполитики Удмуртии.
Фейки о якобы введении новых выплат для граждан России часто появляются в интернете. Так, ранее в соцсетях распространялась информация о появлении в России новой компенсационной выплаты в размере от 33 до 180 тысяч рублей. Однако это оказалось фейком.
