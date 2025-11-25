Politico: США изменили план по Украине
Изменения затронули и другие вопросы, касающиеся территории Украины
В американское предложение по украинскому урегулированию внесены изменения, касающиеся Донбасса. Об этом сообщает издание Politico.
«Изменены требования, в рамках которых Украина передает весь регион Донбасса России», — пишет Politico. Источники издания отмечают, что изменения затронули и другие чувствительные вопросы, касающиеся территории Украины.
Ранее американский телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл проведет встречу с представителями России в Абу-Даби (ОАЭ). Цель — обсуждение мирного процесса и активизации переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии комментариев относительно информации о предполагаемой встрече. МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва отдает предпочтение дипломатическим методам, а не распространению необоснованных слухов, которые могут нанести ущерб мирным инициативам.
