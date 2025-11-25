Киев согласился сократить численность ВСУ до 800 тысяч человек

Издание FT получило информацию от высокопоставленных украинских чиновников, приближенных к президенту, о том, что в числе обсуждаемых вопросов были территориальные аспекты и гарантии безопасности со стороны США. При этом чиновники отметили, что Киев готов установить лимит численности своей армии на уровне 800 000 человек.