Киев согласился сократить численность ВСУ до 800 тысяч человек
25 ноября 2025 в 18:49
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Издание FT получило информацию от высокопоставленных украинских чиновников, приближенных к президенту, о том, что в числе обсуждаемых вопросов были территориальные аспекты и гарантии безопасности со стороны США. При этом чиновники отметили, что Киев готов установить лимит численности своей армии на уровне 800 000 человек.
