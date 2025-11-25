В Госдуме назвали опасным использование WhatsApp*

Кирьянов заявил, что блокировка Whatsapp* – вопрос времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной в РФ запрещенной и экстремистской) не соблюдает российское законодательство, не реагирует на предписания регулирующих органов и действует в ущерб интересам граждан. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, из-за постоянных сбоев и утечек данных использование западной платформы становится крайне опасным.

«WhatsApp не выполняет законы России, игнорирует требования регуляторов и продолжает действовать вопреки интересам государства и граждан, а его компания-владелец Meta вообще признана в России экстремистской и запрещенной», — написал Кирьянов в своем telegram-канале. Он также отметил, что есть серьезные причины задуматься о том, можно ли дальше разрешать работу этого мессенджера в России.

По его словам, у владельцев платформы была возможность наладить законные отношения с российскими властями, но они этого не сделали. Сейчас очевидно, что из-за частых сбоев, утечек данных и игнорирования законов пользоваться этим иностранным мессенджером опасно.

Сегодня, 25 ноября, в работе мессенджера WhatsApp произошел массовый сбой. По данным сайта «Сбой РФ», со всей страны поступило 1274 жалобы, их число продолжает расти. Проблемы были зафиксированы во многих регионах. В частности, они коснулись жителей Новосибирской, Свердловской и Московской областей. До этого из-за сбоя WhatsApp допустил утечку 3,5 млрд номеров пользователей.

Кирьянов считает, что рано или поздно этот сервис заблокируют, и какие бы аргументы ни приводила компания, это не будет иметь значения. Нужно соблюдать законы, и этого нельзя избежать.