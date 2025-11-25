Путина встретили танцем и «Калинкой» в Киргизии
Визит Владимира Путина в Бишкек продлится три дня
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Начался официальный визит президента России Владимира Путина в Киргизию. В аэропорту Бишкека российского лидера встретили танцоры в национальных костюмах.
У трапа самолета Владимира Путина поприветствовал президент Киргизии Садыр Жапаров. «А еще у борта выстроились военнослужащие и танцоры в национальных костюмах», — передает телеканал «Звезда». Особое внимание привлек оркестр, который исполнил русскую песню «Калинка-малинку».
Визит Владимира Путина в Бишкек продлится три дня. В рамках поездки запланированы несколько важных мероприятий: переговоры с киргизским коллегой; участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ); встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
